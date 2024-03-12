مسلسلات رمضان 2024.. صبا مبارك تُنهي تصوير مسلسل لحظة غضب خلال أيام

أوشكت الفنانة صبا مبارك على الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “لحظة غضب” والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

صبا مبارك تُنهي تصوير مسلسل لحظة غضب خلال ايام

وانتهت صبا وأسرة عمل المسلسل من 90% من مشاهده حيث يتبقى لهم ايام ويرفع المخرج عبد العزيز النجار شعار الفركش ليعلن عن انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

ولاقي العمل ردود فعل جيدة منذ عرض الحلقة الأولى عبر منصة watch it اول أمس.

تعرض منصة watch it مساء اليوم ثالث حلقات مسلسل “لحظة غضب” من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب على WATCH IT

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “لحظة غضب” في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it خلال شهر رمضان 2024.

ويعرض مسلسل لحظة غضب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على منصة watch it خلال النصف الأول من شهر رمضان على أن يعرض مسلسل لحظة غضب في النصف الثاني من رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة فقط ويواصل أبطال مسلسل "لحظة غضب" تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة، ويواصل المخرج عبدالعزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقي لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

قصة مسلسل لحظة غضب



وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

أبطال مسلسل لحظة غضب



ومسلسل لحظة غضب 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ومسلسل لحظة غضب من إﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش إت، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور (production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.