مسلسلات رمضان 2024

وقع جمهور ومتابعي مسلسل لحظة غضب في حيرة من الحلقة الاولي وتعددت التساؤلات:" هل بالفعل قتلت صبا مبارك زوجها محمد فراج؟"، وتوقع الجمهور أن عملية القتل حقيقية وليس كابوس حيث ان زوجها متسلط ويقهرها.

مسلسل لحظة غضب.. هل قتلت صبا مبارك زوجها ؟ أبرز تساؤلات الجمهور

وتنوعت اراء الجمهور حول مسلسل لحظة غضب منذ الحلقة الاولي حيث قالت ريهام محمد:" ماذا يفعل التوتر والقلق وانعدام الثقة بالنفس في الانسان ؟ لحظة غضب، الانسان المتوتر والقلقان فاقد الشقة بالنفس للاسف نتيجته بتكون لحظة غضب فعلا ".

وأضافت:" الحقيقة ان صبا مبارك والمؤلف قدروا يعبروا عن شعور الشخص القلقان، بيحلم باحلام مفزعة من مصدر القلق وحتي في احلامه بيكون سلبي يعني بتحلم ان جوزها بيطردها من البيت وهي مستسلمة وفي النهاية هتكون النتيجة انها في لحظة غضب تقتل مصدر قلقها ".

واستكملت كريمة محمد:" صبا مبارك في المسلسل ده بتعبر عن احساس القهر اللي بيتعرضله الانسان سواء من الزوج او الاب او الاخ او الصديق..علاقة نرجسية الطرف الاخر بيستخسر في اللي قدامه حتي انه يطمنه بيتفنن يبقي مصدر قلق زي ما جوزها مخليها في الشغل بتتلفت وتكلم نفسها من القلق... عشان كدة دايما الطرف القلوق في الأخر بيتخلص من النرجسي مصدر القلق ودة اللي خلاها في الاخر مع موقف تافه تقتله!".

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، تعرضها لكابوس مزعج، حيث كانت تطلب من زوجها ويقوم بدوره الفنان محمد فراج الطلاق ليوافقها الرأي ويقول لها: "ده يوم المنى" ثم تستيقظ لتجد نفسها تحلم بكابوس.

يقوم محمد فراج بدور زوج صبا مبارك وتحلم أنه قام بتطليقها وطردها من المنزل، وتدور أحداث الحلقة الاولي من المسلسل حول وجود شخصية صبا مبارك مع زوج متسلط يوعدها دائما ولا يفي بوعوده ودائم التقليل منها ومن شخصيتها.

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