بعد ظهور مصطفى درويش.. إشادات كبيرة بفريق عمل مسلسل كامل العدد+1

مسلسلات رمضان 2024

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلفتة فريق عمل مسلسل كامل العدد+١ بظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش وهو مبتسماً.

ظهور مصطفى دوريش في مسلسل كامل العدد+1

وعلق أحد المتابعين على «فيسبوك»: «اتبسطت جدا انهم مجابوش بديل لمصطفى درويش، لفتة رائعة من فريق العمل»، و علق آخر: «شكرا مسلسل كامل العدد +1 خلتونا نفتكر مصطفى درويش ندعيله»، والبعض الآخر علقوا بـ «ربنا يرحمك ».

وظهر الفنان شريف سلامة الذي يجسد شخصية احمد مختار في مسلسل كامل العدد +1، عند قبر الفنان الراحل مصطفى درويش وهو يبكي، قائلاً: "وحشتني.. متخافش على العيال"

ظهور مصطفى دوريش في مسلسل كامل العدد+1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا