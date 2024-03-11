مسلسلات رمضان 2024.. ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش في أولى مشاهد مسلسل كامل العدد +1

بدأ منذ قليل العرض الأول لأولى حلقات مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، وعدد من نجوم الفن، على قناة ON بشكل حصري.



تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 1



وظهرت صورة الفنان الراحل مصطفى درويش في أحداث الحلقة الأولى يزامنها موسيقى حزينة، بإلإضافة إلى شهدت المشاهد الأولى لأول حلقة في مسلسل كامل العدد +1 مواقف طريفة وشقاوة بين أبناء دينا الشربيني وشريف سلامه .



واختتم تتر بداية مسلسل كامل العدد +1 لافته مكتوب عليها مصطفى درويش.."الحاضر الغائب.. نفتقد بشدة"

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا