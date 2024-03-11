مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية مع بدء أول يوم في شهر رمضان المبارك، عن معرفة تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني، وذلك من قبل محبي الفنانة دينا الشربيني ومتابعي الجزء الأول من المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1

قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد +1 يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية ابرز المعلومات وتفاصيل الحلقة الأولى من المسلسل حيث يستكمل الجزء الثاني ما دار في من احداث خلال الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثانية

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 في نفس توقيت عرض الحلقة الأولى وهو الساعة السابعة والنصف ليلًا على قناة ON بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل كامل العدد

أحداث مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة تدور في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان برومو مسلسل كامل العدد +1 الذى تم طرحه خلال الأيام الماضية قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى

ابطال مسلسل كامل العدد

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل كامل العدد +1 وهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.