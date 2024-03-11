مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1 لـ دينا الشربيني

ينتظر محبي الفنانة دينا الشربيني مسلسل كامل العدد +1 وذلك بعد نجح الجزء الأول من المسلسل، ونتيجة لذلك تصدر السؤال عن موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 1

يأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 على شبكة قنوات ON بشكل حصري مع اليوم الساعة السابعة ونصف

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الاولى

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكشف برومو مسلسل كامل العدد +1 الذى تم طرحه خلال الأيام الماضية عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل كامل العدد +1 وهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا