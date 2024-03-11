الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الإثنين الخامس من الصوم الكبير

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول الاثنين الخامس من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنه لا يمكن لأيّ كان إنكار واقع الشر في قلب الإنسان وفي التاريخ البشري. والسؤال هو: كيف يمكننا تفسير هذا الشر؟... يقول الإيمان: هناك سرّين للنور وسرٌّ للّيل، ولكن هذا الأخير تغمره أسرار النور. فَسِرُّ النّور الأول هو التالي: يشرح لنا الإيمان أنّه ليس هناك مبدآن، الخيّر والشرير، إنّما هناك مبدأ ٌواحد، وهو الله الخالق، وهذا المبدأ هو صالح، وصالحٌ فقط، دون أي ظلٍّ من الشّر. وبالتالي فإنّ الكائن نفسه ليس خليطًا من الخير والشر؛ إذ إنّ الإنسان بحد ذاته هو خير، وبالتالي فالوجود هو أمرٌ حسن، إنه لأمرٌ حسنٌ أن نعيش. وهذه هي بشرى الإيمان السارة: هناك منبع واحد وخير، وهو الخالق.

ومن ثم يتبع سرُّ الظلام أي سرُّ الليل. فالشر لا يأتي من أصل الكائن بالذات، فهو (أي الشرّ) ليس أصليًّا. إنّ الشر يصدر عن حرية مخلوقة، وهذه الحرّية قد أُسيء استعمالها. كيف يمكن هذا الأمر، كيف حدث؟ يبقى هذا السؤال غامضًا. فالشرُّ ليس منطقيًا. إنّ الله والخير هما منطقيان فقط، وهما النور. أما الشر فيبقى غامضًا... يمكننا أن نخمن، لا أن نشرح؛ ولا يمكننا أن نخبره كواقع إلى جانب واقع آخر، لأنه واقع عميق. يبقى سرًا معتمًا، سر الليل.

وهنا يضاف فورًا سرُّ نورٍ آخر. حيث إنّ الشرّ يصدر عن منبع ثانوي. لكن الله ونوره هما أقوى. ولهذا يمكن تخطي الشر. ولذلك فالخليقة والإنسان يمكن شفاؤهما... وأخيرًا، نضيف نقطة الأخيرة، وهي أن الإنسان ليس فقط قابلاً للشفاء، بل أنه نال الشفاء فعلاً. لقد أدخل الله الشفاء. إذ قد دخل هو شخصيًا في التاريخ. وأقام في وجه منبع الشر منبعًا للخير الصافي. إنّ الرّب يسوع المسيح المصلوب والقائم، آدم الجديد، يواجه نهر الشر القذر بنهر من النور. وهذا النهر هو حاضر في التاريخ: نرى القديسين، القديسين العظام، وأيضًا القديسين الوضعاء، المؤمنين البسطاء. نرى أن نهر النور الآتي من الرّب يسوع المسيح هو حاضر وقوي.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مسابقة "لوغوس" في كاتدرائية العائلة المقدسة بالكويت

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار جرجس بالقصيرين

الكاثوليكية تحتفي بذكرى الطوباوي سيبريان نيكا الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد

دير الخراز بالمقطم ينظم نهضة روحية بمناسبة اليوبيل الذهبي للخدمة

البابا يترأس الدورة الـ41 لإعداد وطبخ زيت الميرون المقدس (بث مباشر)

احتفالا بـ كيرلس وشنودة.. مسرح الكاتدرائية يستضيف احتفالية "شموع مارس"

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بتذكار القديسين خريسنثوس وذاريا

"البيزنطية" تحتفل بحلول ذكرى القديس قذراتوس الكورنثي ورفاقه

الأكثر قراءة

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

طلب غريب من حسام حسن قبل المشاركة فى دورة الإمارات الودية

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها