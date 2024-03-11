الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من هند سالم إلى يُمنى في لحظة غضب.. إشادات بتطور أداء صبا مبارك في مسلسلاتها

صبا مبارك
صبا مبارك

تلقّت الفنانة صبا مبارك العديد من الإشادات عبر منصات السوشيال ميديا بسبب دورها التى تمثله في مسلسل لحظة غضب حيث تقوم بدور الزوجة المثالية والمٌطيعة وتظهر فى دور "يٌمنى" وتتعرض للقهر والظلم والتسلط من زوجها "محمد فراج".

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن تألق صبا مبارك فى أدوارها خلال الفترات الماضية حيث أنتهى مسلسل بين السطور لها قبل رمضان الذي كانت تقوم فيه بدور "هند سالم" المذيعة المشهورة التى تفكر فى نفسها فقط وأعجب رواد السوشيال بالتحول بين الشخصيات فى المسلسلين.

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أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب 

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، تعرضها لكابوس مزعج، حيث كانت تطلب من زوجها ويقوم بدوره الفنان محمد فراج الطلاق ليوافقها الرأي ويقول لها: "ده يوم المنى" ثم تستيقظ لتجد نفسها تحلم بكابوس.

يقوم محمد فراج بدور زوج صبا مبارك وتحلم أنه قام بتطليقها وطردها من المنزل.

وتدور احداث الحلقة الاولي من المسلسل حول وجود شخصية صبا مبارك مع زوج متسلط يوعدها دائما ولا يفي بوعوده ودائم التقليل منها ومن شخصيتها.

وتطلب صبا مبارك في نهاية الحلقة الطلاق من محمد فراج.

في أولى حلقات المسلسل نال إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال محمد جمال:"كنت أعتقد أن مسلسل 'لحظة غضب' سيكون مسلسل كوميدي مع بعض الغموض، ولكن من الواضح أن المسلسل يتحدث عن العلاقات السامة وكيف يمكن لشخصية ضعيفة مثل يمنى أن تبقى في علاقة مع شخصية متسلطة مثل شريف. أنا أحب هذا النوع من المسلسلات لأنها تجعلنا نرى علاقاتنا بطريقة مختلفة وفي نفس الوقت تحتوي على عناصر كوميدية، لذا لن أشعر بالملل من المسلسل على الإطلاق".

بينما قالت سها محمود:"الحلقة الأولي من مسلسل لحظة غضب ممتعة بطريقة كبير وعيشت فيها مشاعر غضب من تصرفات شريف وضحكت شوية من تصرفات شريف الغريبة وعيطت شوية بس اللي أقدر أقوله إننا داخلين على عمل فني محترم".

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