الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاق وكابوس وتسلط.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

صباح مبارك ومحمد
صباح مبارك ومحمد فراج

عرضت أمس أولى حلقات مسلسل لحظة غضب الفنانة صبا مبارك والفنان محمد فراج، يحرص عشاق ومحبين الدراما على معرفة تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب عبر جوجل، لمتابعة الحلقة الثانية اليوم.

 تفاصيل الحلقة الاولي من مسلسل لحظة غضب 

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، تعرضها لكابوس مزعج، حيث كانت تطلب من زوجها ويقوم بدوره الفنان محمد فراج، الطلاق ليوافقها الرأي ويقول لها: "ده يوم المنى" ثم تستيقظ لتجد نفسها تحلم بكابوس.

يقوم محمد فراج بدور زوج صبا مبارك وتحلم أنه قام بتطليقها وطردها من المنزل.

وتدور احداث الحلقة الاولي من المسلسل حول وجود شخصية صبا مبارك مع زوج متسلط يوعدها دائما ولا يفي بوعوده ودائم التقليل منها ومن شخصيتها.

وتطلب صبا مبارك في نهاية الحلقة الطلاق من محمد فراج.

في أولى حلقات المسلسل نال إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال محمد جمال: "كنت أعتقد أن مسلسل 'لحظة غضب' سيكون مسلسل كوميدي مع بعض الغموض، ولكن من الواضح أن المسلسل يتحدث عن العلاقات السامة وكيف يمكن لشخصية ضعيفة مثل يمنى أن تبقى في علاقة مع شخصية متسلطة مثل شريف. أنا أحب هذا النوع من المسلسلات لأنها تجعلنا نرى علاقاتنا بطريقة مختلفة وفي نفس الوقت تحتوي على عناصر كوميدية، لذا لن أشعر بالملل من المسلسل على الإطلاق".

بينما قالت سها محمود: "الحلقة الأولي من مسلسل لحظة غضب ممتعة بطريقة كبير وعيشت فيها مشاعر غضب من تصرفات شريف وضحكت شوية من تصرفات شريف الغريبة وعيطت شوية بس اللي أقدر أقوله إننا داخلين على عمل فني محترم".

اقرا ايضا:

txt

رفع 360 طن قمامة ومخلفات في حملات نظافة بديروط والبداري في أسيوط

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مصنف ضمن حلقات المسلسلات ١٥ حلقة بطولة صبا مبارك ومحمد فراج ويظهر فيه العديد من الوجوه الشابة بالإضافة الي ان صناع العمل هم صناع عمل مسلسل حالة خاصة.

مسلسل لحظة غضب لحظة غضب موعد عرض لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب موعد عرض مسلسل صبا مبارك مسلسل صبا مبارك صبا مبارك محمد شاهين قنوات عرض لحظة غضب قنوات عرض مسلسل لحظة غضب موعد مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من لحظة غضب لحظة غضب الحلقة الاولي لحظة غضب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 2

الليلة.. Watch it تعرض ثانى حلقات مسلسل "لحظة غضب"

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها