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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 2

لحظة غضب
لحظة غضب

يحرص متابعي المسلسلات وعشاق الدراما مع بداية شهر رمضان على معرفة مسلسلات رمضان 2024، وخاصة موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 2، وذلك عقب إعلان منصة watch it، موعد عرض أولى حلقات مسلسل «لحظة غضب»، وهو بطولة الفنانة صبا مبارك، ويكون بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 2

وتنشر «الدستور»، لمتابعيها من عشاق ومحبين مسلسلات رمضان 2024، كل ما سيخص أحداث مسلسل لحظة غضب، من خلال رصد مواعيد عرض المسلسل وجميع القنوات الناقلة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 2

وتدور كافة أحداث مسلسل لحظة غضب، عن طباخة تدعى «يمنى»، والتي تواجه الكثير من التحديات وخاصة مع اختفاء شريف، والذي سيقلب أحداث العمل الدرامي بشكل رأسا على عقب، حيث سيجتمعون في البحث عن شريف.

وسيعرض العمل الدرامي العلاقة ما بين طرفين في علاقة حب تحت إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجآت خلال الأحداث، للسحر والدجل، وفك الألغاز، وسينتمي مسلسل لحظة غضب لأعمال الـ 15 حلقة، والمقرر أن سيعرض في النصف الأول في أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل لحظة غضب الحلقة 2

وانتهت أحداث الحلقة الأولى في مسلسل لحظة غضب، بخناقة يمنى  "صبا مبارك" مع زوجها " محمد فراج" في يوم عيد ميلادها واستفزازه لها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 1

وأعلنت منصة watch it عن موعد عرض مسلسل “لحظة غضب”، والتي تقدمه الفنانة “صبا مبارك” في السباق الرمضاني في عام 2024، والذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الأحد.

وكشفت منصة watch it أن يكون عرض حلقات مسلسل لحظة غضب بتمام الساعة الحادية عشر مساء من خلال المنصة. 

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لشخصية على قاسم فى "لحظة غضب"

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل " لحظة غضب" على منصة watch it

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولى

ومن المقرر أن سيتم عرض مسلسل «لحظة غضب»، في النصف الأول من شهر رمضان، من خلال منصة watch it، على أن ستتم إعادة عرضه مرة آخرى في النصف الثاني بإحدى شاشات المتحدة.

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أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن وناردين فرج وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

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