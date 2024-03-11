الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رفع 360 طن قمامة ومخلفات في حملات نظافة بديروط والبداري في أسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد أنهتم رفع 360 طناً من القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق خلال حملات نظافة في مركزي ديروط والبداري، وأكد اللواء عصام سعد استمرارية حملات النظافة والتجميل في القرى والمراكز والأحياء، بهدف الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة بحسب الإمكانيات المتاحة، من أجل إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدات المحلية في مركزي ديروط والبداري نظمت حملات نظافة مكثفة لرفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من مختلف المناطق، مثل شارع المستقبل، والمنطقة الغربية، وشارع دكتور زعزوع، وشارع الثانوية العسكرية، ومدرسة التجارة والدلجاوى القبلى، ومحيط مدرسة الصنايع بنين شرق وغرب، ومجمع المدارس بالقرشية، والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من الشوارع والميادين في مدينة أبوتيج وقرى النخيلة وباقور والزرابي، إضافة إلى أمام المصالح الحكومية والمدارس وغيرها.

وذلك بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهما، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، ومسؤولي النظافة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في كل مركز، مما أسفر عن رفع 360 طنًا من القمامة والمخلفات. تم تحميلها على الحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك، بعيدًا عن الكتلة السكنية.

كما تم شفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين. وأشار إلى استخدام معدات الحملة الميكانيكية مثل سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل، وغيرها.

وأكد على استمرار حملات النظافة في القرى والمراكز والأحياء بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفقًا للإمكانات المتاحة، بهدف إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة إلى ما كانت عليه في السابق.

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفع 360 طن مخلفات وقمامة

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