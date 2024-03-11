محافظ أسيوط يوجّه بضرورة التنسيق بين الجهات لضبط الأسعار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، كمديريات "التموين والصحة والطب البيطري" والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة خلال شهر رمضان الكريم لمحاربة الاحتكار، والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء؛ لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط.

تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع

وقد تناول اللقاء الجهود المبذولة في قطاعات التموين، ونتائج الحملات التي تم شنها على الأسواق وكمية المضبوطات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الخطة الموضوعة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، واستعراض كميات ورصيد السلع التموينية والغذائية الموجودة منها والتي سيتم ضخها، وأعداد منافذ السلع والمواد الأساسية والغذائية الثابتة والمتحركة بالمراكز والأحياء لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري، وهو ما تعمل عليه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مناسبة بكافة الطرق الممكنة، عن طريق فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى حرصه على المتابعة الدائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع، من خلال الجولات الميدانية بشكل دوري على منافذ بيع السلع والشوادر والسلاسل التجارية؛ للاطمئنان على توافر السلع المقدمة وجودتها ومدى مناسبة الأسعار وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصة لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة.

ووجّه المحافظ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، وبعض المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب؛ لفتح مزيد من المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتوفير السلع المختلفة، خاصة مع بدء شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي"، ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة "2135858/ 088" و"2135727 / 088" على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء "16528"، فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك "19588" لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.