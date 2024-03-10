الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية، مشيرًا إلى تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

انطلاق حملات مكبرة بمختلف المراكز والقرى

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية نفَّذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لعدد 30 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط منها 8 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بإجمالي 160 مترًا مربعًا، و5 حالات تعدٍ على خط التنظيم بإجمالي 300 متر مربع بمركز صدفا.

يأتي هذا فضلًا عن إزالة حالتيِّ تعدٍ بالمباني على أملاك دولة بمساحة 700 متر مربع و4 حالات تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 595 مترًا مربعًا بمركز الفتح، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ بالمباني على الزراعة بمساحة 1610 أمتار مربعة بمركز منفلوط.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وعدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22 والتي بدأت المرحلة الأولى منها 27 يناير وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط

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