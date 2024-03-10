الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن خطة التطوير والتجميل.. تركيب الانترلوك لـ 15 شارعا ومنطقة ضيقة بديروط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،عن تركيب الانترلوك لـ 15 شارع ومنطقة ضيقة بمدينة ديروط ضمن خطة التطوير والتجميل لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.


وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته الدورية والمستمرة لمراحل العمل والتوجيه بالإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين الضيقة بالمركز والحارات التي يصعب رصفها التي يقل عرضها عن 6 أمتار، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتطوير شوارع ديروط خاصة المنتهي منها أعمال المرافق كـ (الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب وخط التليفون والانترنت).


تسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال وفقا للمواصفات القياسية


وأوضح محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتذليل العقبات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.


وأضاف محافظ أسيوط إنه جاري استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة خلف مستشفى ديروط المركزي، وجارى الانتهاء من (عزبة عبدالباقي، ومنطقة الصعايدة بشارع الشون، وشارع السوق، وخلف بنزايون، وشارع مخبز الحاج بكر، وخلف الإسعاف، وخلف المطافي امتداد البنزايون، ومنطقة القيسارية، وشارع المساجد، وشارع الجامع الكبير، وشارع الأمير، وشارع مدرسة الإنجيلية، وشوارع الوسعة الغربية، ومنطقة القيسارية، وبجوار عمارة الببلاوي، وأمام المسجد السائح).


ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 لتسهيل النقل والانتقال والمرور وذلك عقب الانتهاء من رفع الإشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية قبل أعمال التركيب لافتًا إلى المتابعة والإشراف على الأعمال من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومسئولي الإشغالات والنظافة بالمركز مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب الانترلوك لـ 15 شارع ومنطقة بمدينة ديروط لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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