"تنسيقية السكان" بأسيوط تناقش خطة مارس لمناهضة الزيادة السكانية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مقترحات ومشروعات وأعمال تعمل على خفض معدلات المواليد التي تؤدي لزيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وهو ما يؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بشكل سلبي.

يأتي ذلك خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

رفع الوعي المجتمعي بأهمية خفض معدلات النمو السكاني

وأكد المحافظ ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، لافتًا إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية خفض معدلات النمو السكاني طبقًا للاستراتيجية السكانية وفقًا للامكانات المتاحة.

وعقدت اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط بناءً على توصيات المجلس الاقليمي للسكان برئاسة محافظ أسيوط، بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر الشريف، التضامن الاجتماعي، مديرية العمل، ومديرية الزراعة، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وحدة السكان، وجمعية تنظيم الأسرة، والهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة).

تناولت الجلسة عرض ملخص الإستراتيجية الوطنية للسكان وتوصيات جلسة المجلس الاقليمي السابق واجتماع اللجنة التنسيقية الأخير وأهم الإحصائيات والمؤشرات السكانية بالمحافظة فضلًا عن مناقشة آخر المستجدات وعرض خطة شهر مارس ٢٠٢٤ وما تم انجازه وتحقيقه من الأنشطة السكانية خلال الفترة الماضية وتحديدًا شهر يناير الماضي بالمراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون بين الجهات الشريكة.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، أن اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام تعمل على المتابعته المستمرة للملف السكاني والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذها والعمل على تحسين المؤشرات السكانية للمحافظة لافتًا إلى الدور الهام الذي تنفذه اللجنة التنسيقية للسكان واختصاصاتها في التصدي للمشكلة السكانية وإدارتها للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات المعنية الشريكة.

وأشار إلى عقد اجتماع اللجنة التنسيقية بانتظام وبصفة دورية شهريًا لمتابعة الفعاليات والأنشطة السكانية بالمراكز والأحياء بشكل تفصيلي ليكون أكثر دقة وتذليل المعوقات التي واجهت فريق العمل خلال الفترة الماضية والعمل على التغلب عليها وربط القضية السكانية بأهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين.

جانب من لقاء اللجنة السكانية

جانب من لقاء اللجنة السكانية