محافظ أسيوط يبحث جهود مواجهة التعديات وتنفيذ الموجة الـ22 للإزالات

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة، لمناقشة جهود مواجهة التعديات بالمراكز وأعمال تنفيذ الموجة الـ22 للإزالات للقضاء على كل أشكال التعديات على أراضي الدولة، بالمراكز والقرى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لإزالة كل التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

استرداد 494 فدانا و13855 مترا مربعا من أملاك الدولة

في بداية الاجتماع، أشاد محافظ أسيوط، بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية وجهات الولاية خلال الأيام الماضية من المرحلة الثانية للموجة الـ22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي، ما جعل وزير التنمية المحلية يشيد بجهود أسيوط ونجاحها في استرداد 494 فدانا و13855 مترا مربعا من أملاك الدولة موجهًا بمواصلة الجهود بالتنسيق مع باقي الجهات لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

ملف التعديات من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز

وقال محافظ أسيوط، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا لإرادة الدولة.

وشدد سعد على ضرورة التعامل بكل شدة وحزم وتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعد وحتى سطح الأرض وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب.

وشدد على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسؤولى المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتًا إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أى حالة تعديات جديدة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

1000098525