جامعة أسيوط تفتتح مؤتمر كلية الطب حول الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لكلية الطب، والذي جاء تحت عنوان: "الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة"، والمنعقد في الفترة من ٦ إلى ٧ مارس ۲۰۲٤.



يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ورئيس المؤتمر، والدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور سمير شحاته سكرتير المؤتمر، والدكتور مدحت العربي مقرر المؤتمر، والدكتور هايدي كرم الله منسق المؤتمر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نواب رئيس الجامعة، ووكلاء كلية الطب، وعمدائها السابقين، وعدد من ضيوف الجامعة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء وزارة الصحة، وشباب الأطباء.

المنشاوي يحذر من المخاطر التي تهدد صحة الإنسان



وخلال كلمته، أشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الراهن، الذي يعاني منه كثير من الناس من عدم اتباع النظام الغذائي الصحي، وقلة النشاط البدني، وهو ما يعد من أبرز المخاطر التي تهدد صحة الإنسان، خاصةً في ظل انتشار الأطعمة المصنّعة، والوجبات السريعة، مع تغيّر أنماط الحياة، مؤكدًا أن المؤتمر الـ 34 يمثل فرصة جديدة؛ لإعادة تأكيد الالتزام بمعايير الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها جامعة أسيوط، وذلك انطلاقًا من دورها الرائد على مستوى التعليم الطبي، واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.



كما وجّه الدكتور المنشاوي، خالص تقديره لرؤية الدولة المصرية، التي وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها، وقامت في سبيل ذلك بتدشين عدة مبادرات رئاسية، منها حملة "مائة مليون صحة"، ومبادرة "إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة"، فضلًا عن تنفيذ حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التى تواجهها المرأة والطفل، من بينها مبادرتىّ "دعم صحة المرأة المصرية"، و"اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة"، إلى جانب حملة "الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس"، وقد شاركت مستشفيات جامعة أسيوط في تنفيذ هذه المبادرات.



يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي في دعم جهود الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.



ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، أن انعقاد المؤتمر، يعد استكمالًا لمسيرة ٦ عقود متواصلة من النجاح والتميز لكلية الطب، والتي ضمت علامات بارزة، وقامات علمية مرموقة في سماء الطب العالمي، موجهًا خالص التحية لأساتذة الرعيل الأول، ومؤسسي الكلية، ممن حملوا على عاتقهم تأسيس الكلية، وتطويرها المستمر، فضلًا عن تميز مستشفياتها المتخصصة، وريادتها في مختلف المجالات الطبية، وذلك رغم كثافة عدد المرضى المترددين عليها.



كما أشار عميد كلية الطب، إلى حرص الكلية على الاهتمام بمجالات البحث العلمي، بوصفه الركيزة الأساسية للكلية، واستحداث العديد من الدرجات العلمية في الماجستير والدكتوراه، والدبلومات المهنية؛ لتأهيل شباب الأطباء في التخصصات العلمية، والبحثية الدقيقة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية، والندوات العلمية المختلفة، وذلك ضمن أنشطة الكلية البارزة، والمتفاعلة مع مجتمعها المحيط، لافتًا إلى دور مركز Bright minds المهم والحيوي، والمسئول عن تقديم كافة أوجه الدعم النفسي، المبني على أسس علمية؛ لطلاب الكلية.



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام؛ يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به إدارة الكلية في تغطية مختلف الجوانب الغذائية للأمراض، والذي نتج عنه تسجيل دبلوم التغذية العلاجية منذ العام الماضي، وتخريج الدفعة الأولي منها عذا العام، مشيرًا إلي تنوع هذه الموضوعات لتشمل معظم الأقسام العلمية؛ الإكلينيكية، والأكاديمية؛ متمنيًا المزيد من النجاحات التي تُضاف لرصيد المنظومة الصحية بالكلية.



تأتي الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، إلي جانب مشاركة عمداء الكلية السابقين؛ والدكتور محمد عبد المنعم بكر، والدكتور ماهر العسال، والدكتور أحمد مخلوف، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.



وشهد ختام الجلسة الافتتاحية، تكريم لفيف من رواد كلية الطب الراحلين، والذين تركوا بصمات مضيئة في سجل إنجازات الكلية، وإسهامات علمية قيمة، وهم: الدكتور محمود فهمي فتح الله أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمود رأفت قنديل العميد الأسبق للكلية، وأستاذ الأمراض العصبية والنفسية، والدكتورة سامية عطوة أستاذ طب الأطفال، والدكتور حسني علي حسن أستاذ الكيمياء الحيوية، والدكتورة سميرة عمر أستاذ التخدير، والدكتور فكري عثمان أستاذ الفارماكولوجي بالكلية.



جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر تمتد علي مدار يومين، وتناقش من خلال ٧ جلسات علمية؛ عددًا من المحاور، التي تناول: الغذاء الآمن، العلاج الغذائي للبدانة، الغذاء في مجال الخصوبة، الغذاء وهشاشة العظام، الغذاء والأورام، الغذاء للمرضي شديدي الإعياء، الغذاء والأمراض المزمنة.رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لكلية الطب حول الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر