الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي غرب

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي غرب أسيوط، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والنائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ.

المعرض يضم السلع الأساسية والحلويات وياميش رمضان

عقب الافتتاح، تفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقوهم الأقسام المختلفة لمعرض بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة بشارع يسري راغب بحي غرب، ويشمل الحلويات وياميش رمضان والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة بنسبة تخفيض في الأسعار تصل إلى 20%، واستمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية والحلويات المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء كما التقى ببعض الأهالي وأطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأشاد بجودة المنتجات بالمعارض وأسعارها التنافسية داخل المعارض، موجهًا الشكر لأمين الحزب ولكل القائمين على تلك المعارض والمنافذ التي تم ويجرى تنفيذها لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، معلنًا دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ قبل بداية العام الدراسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

أضاف بإنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي غرب أسيوط تخفيف العبء عن كاهل المواطنين النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ

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