الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مياه أسيوط: توقف محطة مياه البداري سبّب ضعف المياه لمدة 24 ساعة

شركة مياه أسيوط
شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراء عملية إحلال وتجديد خط مياه العكرة قطر 1000 مم ضمن عملية إحلال وتجديد محطة مياه ساحل سليم والبداري.

وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأنه جار استكمال خطة الإحلال والتجديد بتغيير وصلة حائط بغرفة محابس 1000 مم بجوار المروقات ضمن عملية إحلال وتجديد محطة ساحل سليم والبداري المرشحة (المرحلة الأولى).

ونوهت الشركة إلى ضعف المياه بقرى ومدينة مركز البداري بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2023م من الساعة السادسة مساءً حتى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024م الساعة السادسة مساءً وعلى مدار 24 ساعة نظرا لاعتماد التغذية على إنتاجية المحطات الارتوازى ليتمكن الطاقم الفنى من إتمام أعمال الإحلال والتجديد، فضلا عن توافر سيارات المياه النقية بالمناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الضعف.

وأهابت الشركة من العملاء بمركز البداري توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عملية احلال وتجديد خط مياه العكرة إحلال وتجديد محطة مياه ساحل سليم والبدارى المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة

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