الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير عام الطب العلاجى بأسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام بالأربعين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، مستشفى الإيمان العام بالأربعين في حي غرب أسيوط، وذلك للوقوف على الوضع الراهن ورؤية المستشفيات والخدمات المقدمة بها.

تأتي تلك الزيارات التفقدية تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.


تحديد أولويات عمل المرحلة المقبلة ومتابعة سير العمل


ويقوم مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط بتلك الزيارات الميدانية التفقدية، للوقوف على الوضع الراهن ورؤية المستشفيات والخدمات المقدمة بها على أرض الواقع لتحديد أولويات عمل المرحلة المقبلة ومتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والانضباط بها، حيث تفقد الدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة مستشفى الإيمان العام بحي غرب أسيوط.

وكان في استقباله الدكتور أدهم طلعت، مدير المستشفى، ودكتور محمود سيد ودكتور محمد يحيي نائبا مدير مستشفى الإيمان العام، وتفقد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة ومرافقوه أقسام الأشعة والاستقبال والمناظير والعنايات وغرفة النفايات الخطرة وغرفة المحولات، ووجّه بمتابعتها اليومية ومتابعة الصيانة الدورية لها.

وتوجه بعد ذلك لتفقد أقسام المبتسرين والكلى والعمليات والإصابات والعيادات والمعامل والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية، واطمأن على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات.

ووجّه بتدريب الأطقم التمريضية لتنمية مهاراتهم، مشددًا على الالتزام والانضباط للفريق الطبي والالتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي.

وخلال جولته أشاد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى الايمان العام والتزام الأطقم الطبية وتطبيق قواعد مكافحة العدوى، مؤكدًا أنها صرح طبي متميز بالمحافظة.

وأثناء الزيارة استمع مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي لعدد من المرضى وذويهم ومعرفة انطباعهم للخدمات الصحية المقدمة لهم، وما إذا كان هناك تقصير أو معوقات واجهتهم أثناء تلقيهم تلك الخدمات.

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الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي مستشفي الايمان العام بالأربعين بحي غرب أسيوط ورؤية المستشفيات والخدمات المقدمة بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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