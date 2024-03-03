الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة محام بالاعلان رقم (1) لسنة 2024

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة محام للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2024م، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الالكترونى للشركة والصفحة الرسمية للشركة على الفيس بوك.

وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على ضرورة الإلتزام بالشروط الواردة فى الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

استلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية

وأوضح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية وذلك نظير مبلغ وقــــدره ( 250) جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق  10 مارس 2024م حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م من الساعه التاسعة صباحًا حتى الساعه الثالثة ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها.

على أن يتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الإختبارات التحريرى والمقابلة الشخصية والنتيجه النهائيه بأسمائهم على الموقع الألكترونى(WWW.ASCWW.COM.EG )  والصفحة الرسمية للشركة .

وصرح في وقت سابق المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن المتابعات المستمرة من القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الخط الساخن على مستوى الجمهورية تشمل استخراج التقارير الفنية من برنامج CMS وعرض البيانات والتقارير الصادرة عن الخط الساخن على متخذى القرار وذلك للوقوف على أسباب الشكاوى والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، مضيفا أن مياه أسيوط تفخر بحصولها على المركز الثاني في الاستجابة للشكاوى والرد على المواطنين.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وظيفة محام للعمل بالشركة والصفحة الرسمية للشركة على الفيس بوك المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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