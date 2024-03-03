الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطط محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع خالد عبد الحميد مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الفرع والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2023/2024 وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتذليل أى عقبات تعترض سير العمل.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تكثيف وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل محو الأمية التي تعد أحد أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية واستعرض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذي لخطط الجهات الشريكة والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

 

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للجهود المبذولة من كافة الجهات للسير قدمًا في تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار خاصة وأن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية.

 

وناشد المحافظ، كافة الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام مطالبًا بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030م.

 

من جانبه وجه مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2023/2024.
 

وأشار إلى جهود الجهات الشريكة التي حققت نسب مرتفعة من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة، مؤكدًا  استمرار التعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة من أجل تنفيذ خطة الفرع والوصول إلى محافظة خالية من الأمية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خالد عبد الحميد مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضافر كافة أجهزة الدولة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي

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