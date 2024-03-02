السبت 02 مارس 2024
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محافظات

انطلاق القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق القوافل العلاجية الشهرية المجانية لشهر مارس والتي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة لتبدأ من 2 إلى 31 مارس الجاري بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 8 قرى بمراكز أسيوط وأبوتيج ومنفلوط.

وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه كلَّف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لتسهيل عمل القوافل الطبية والمتابعة المستمرة لسير عمل القوافل وتوفير كل سبل الدعم لها للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

خطة القوافل العلاجية لشهر مارس بأسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد، أن القوافل تأتي في إطار تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية لشهر مارس يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 2 و3 مارس بقرية عرب العماميم بمركز منفلوط، تنتقل بعدها يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس بقرية بني شعران، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 مارس بقرية جحدم.

وتنتقل يومي السبت والأحد 16 و17 مارس بقرية العزية، وتختتم أعمالها بمركز منفلوط يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 مارس بقرية سكرة، بعدها تتوجه القافلة لمركز أسيوط وتبدأ أعمالها يومي السبت والأحد 23 و24 مارس بقرية الزاوية، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 مارس بقرية بنى حسين، وتختتم القافلة أعمالها لشهر مارس بتقديم خدماتها يومي السبت والأحد 30 و31 مارس بقرية باقور بمركز أبوتيج.

القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بأسيوط
القوافل العلاجية المجانية خلال شهر مارس بأسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق القوافل العلاجية الشهرية المجانية اطلقتها مديرية الصحة والسكان المبادرة الرئاسية حياة كريمة خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية

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