السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 580 طن قمامة خلال حملات نظافة بأسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق ضمن خطة التطوير وفقًا لتوجهات الدولة.


تحسين الخدمات


وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا للامكانات المتاحة.


ولفت إلى رفع 580 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز البداري وأبوتيج وديروط وساحل سليم.


وأوضح أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وأبوتيج وديروط وساحل سليم قد شنت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات النظافة والتجميل لإعادة الواجهة الحضارية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحفاظ على البيئة المحيطة

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