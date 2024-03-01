محافظ أسيوط يُشدد على استمرار الحملات وتوفير السلع بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



“مصلحة المواطن” هدفنا الأول



وأكد المحافظ أن مصلحة المواطن من أهم أهداف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية، مشيدًا بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي أسهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية في كل المجالات، موجهًا باستمرار التنسيق والتكامل بين أعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان نيل رضاهم، حيث تسعى الدولة جاهدة لتلبية رغبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة لهم.



وقال اللواء عصام سعد إنه تم خلال اللقاءات المختلفة متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومشروعات الصرف الصحي لنهو جميع المشروعات في مواعيدها المحددة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع، كما تمت مناقشة العديد من طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق وخاصة في قطاع الرصف.



وأكد المحافظ استعداد الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر رصيد كافٍ في كل السلع الحيوية.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في فتح معارض أهلًا رمضان بأنحاء المحافظة، حيث تم افتتاح وتجهيز 26 معرضًا ومنفذًا لبيع السلع الغذائية بكل المراكز والأحياء، منها 11 منفذًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرضًا تابعًا لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب)، و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكل قرى ومراكز المحافظة.

من جانبهم عبر نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على التجاوب الجاري بين كل القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين والعمل على النهوض بكل الخدمات المقدمة لهم.

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