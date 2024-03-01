الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى عاملين مثبتين حديثًا قبل توزيعهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقي اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والمثبتين حديثًا على موازنة المحافظة، وذلك تمهيدًا لتوزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم.

وحرص محافظ أسيوط، على التحاور مع العاملين وقدم لهم التهنئة على التثبيت متمنيًا لهم التوفيق، مؤكدًا أنه سيتم توزيعهم على الأماكن والإدارات بالمراكز والأحياء وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة رغابتهم وظروف إقامتهم وخبراتهم الوظيفية؛ لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل ما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة، مطالبًا أن يكون كل موظف على دراية بعمله وأن يبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وأن تسود المحبة والود بين كل الموظفين لخلق مناخ يستقيم معه العمل والإنتاج، لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المحافظ، مسئولي الموارد البشرية بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل وتوزيع المثبتين على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

كان محافظ أسيوط قد اعتمد مؤخرًا عدة قرارات لعدد كبير من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية للتثبيت على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن؛ لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل بالجهاز الإداري للمحافظة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والمثبتين حديث ا موازنة المحافظة لتوزيعهم على الإدارات المختلفة أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد حسني بشئون التوظيف بالإدارة العامة

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