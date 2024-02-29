إزالة 66 تعديا على أملاك الدولة بـ5 مراكز في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ 22 "المرحلة الثانية"، والتي بدأت في 24 فبراير الجاري تنفيذ إزالة 66 حالة تعدي على أملاك دولة بمراكز ساحل سليم والفتح وأسيوط والبداري وصدفا حتى 15 مارس المقبل، لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بجميع المراكز والمدن.

تنفيذ إزالة بمساحة 6071 مترا مربعا مباني و184 فدان زراعة

أوضح المحافظ أنه تم إزالة 66 حالة تعدي خلال يومين بمراكز ساحل سليم والفتح وأسيوط والبداري وصدفا بمساحة 6071 مترا مربعا مباني، و184 فدان زراعة، حيث تم إزالة 6 حالات تعدي بالمباني على محمية الوادي الأسيوطي بإجمالي 985 مترا مربعا، وحالة على أملاك دولة خاصة بمساحة 800 متر مربع، وحالتين تعدي بالرزاعة على محمية الوادي الأسيوطي بمساحة 4 أفدنة بمركز ساحل سليم.

كما تم إزالة 11 حالة تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بمركز الفتح، و10 حالات على أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 180 فدانا و3600 متر مربع بمركز أسيوط، كما تم إزالة 24 حالة تعدي على أملاك صرف بمركز البداري، فضلا عن إزالة حالتين على خط تنظيم و10 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة بمركز صدفا.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية، لافتا إلى أن الحملات تمت تحت إشراف بإشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء