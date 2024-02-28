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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة أسيوط يطلق شارة بدء ماراثون الجري ضمن مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

أطلق الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، شارة بدء انطلاق ماراثون الجري والذي تنظمه جامعة أسيوط، ضمن فعاليات وأنشطة مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ووجَّه رئيس جامعة أسيوط، الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم المسابقة، وإلى شباب الجامعات المشاركة، الذي لبَّى الدعوة ليتنافس ويتبادل الرؤى والأفكار لطرح حلول لمواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، ضرورة استغلال الطاقات الشبابية فهم أحد أولويات الدولة المصرية باعتبارهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط كعادتها مستعدة لاستضافة الماراثون على أعلى مستوى من احترام قواعد التنافس لتكون دائمًا نموذجًا وواجهة مشرفة لتنفيذ الأنشطة الرياضية والتوعوية بين الجامعات.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بالأنشطة المتنوعة التي تتضمنها مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تأتي ضمن جهود وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة لرفع الوعي البيئي لدى كل فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالمولى، أن الماراثون شهد مشاركات 7 الجامعات هم: أسوان، الأقصر، سوهاج، جنوب الوادي، الوادي الجديد، الاقصر، أسيوط، والتنافس بين (300) طالب وطالبة، وبواقع (50) طالبًا وطالبة من كل جامعة، والذي انطلق من أمام الصالة المغطاة بالجامعة مرورًا بالكليات لينتهي عند الاستاد الرياضي، وتم توزيع عدد 20 دراجة هوائية على أصحاب المراكز الـ10 الأولى طلبة وطالبات.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بدء انطلاق ماراثون الجرى فعاليات وأنشطة مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى شباب الجامعات المشاركة

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