محافظ أسيوط: إزالة 47 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بديروط وأبنوب وحى غرب

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ 47 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف

وشدد عصام سعد، على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات إزالة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط، أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد، منها 27 حالة على خط تنظيم، وحالة على أملاك الوحدة المحلية بمركز ديروط، و16 حالة تعد على حرم النيل بمركز أبنوب، و3 حالات على خط التنظيم بحي غرب.

وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد أن المرحلة الثانية من الموجة 22 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل، لافتًا إلى أن الموجة تتم على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري، بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة في 23 مارس حتى 12 أبريل 2024، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والإبلاغ بها أولا بأول.

وكان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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