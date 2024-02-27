محافظ أسيوط يستقبل فريق الشبان المسلمين لكرة السلة آنسات تحت 16 سنة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لاعبات فريق نادي الشبان المسلمين لكرة السلة تحت 16 سنة آنسات، لتأهلهم لبطولة الجمهورية لكرة السلة في الدور قبل النهائي للموسم الرياضي 2023/2024 بنادي 6 أكتوبر بالجيزة، تحفيزًا لهن للفوز في البطولة ورفع اسم المحافظة عاليًا بين محافظات الجمهورية.



جاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور هيثم عبدالسلام المشرف العام عن الفريق والدكتور أحمد البدري أبو ضيف عضو مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين وكابتن طارق حسن فولي المدير الفني للفريق وبعض أهالي اللاعبات.



دعم كامل للأنشطة الرياضية بمختلف المحافظة



وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للفريق وجميع الفرق المشاركة في بطولة الجمهورية وكافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة وتفعيلها بمراكز الشباب والأندية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمتميزين رياضيًا والمضي قدمًا في بناء الإنسان المصري تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة المجتمعية في استكمال أعمال التطوير والنهوض بمراكز الشباب بالقرى والنجوع وخلق بيئة تنافسية بين الشباب في المسابقات والبطولات الرياضية وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية وتفعيل الشراكة مع مديريات الثقافة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنظيم فعاليات ومبادرات تستهدف بناء الشباب، داعيًا المولى عزل وجل أن يوفق الفرق المشاركة من المحافظة لتحقيق الفوز بالبطولة، لافتًا إلى تكريمه للمتميزين والفائزين ببطولات الجمهورية في كافة المجالات تشجيعًا وتحفيزًا لهم.



ووجه محافظ أسيوط الشكر لأمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط لدعمهم المادي لسفر الفريق للجيزة لمشاركته في بطولة الجمهورية وتشجيعًا للفريق وتحفيزًا له ضمن المشاركة المجتمعية ودعم الأنشطة الرياضية بالمحافظة، داعيًا كافة المؤسسات ورجال الأعمال بدعم الفرق الرياضية والأنشطة بالمحافظة تشجيعًا للرياضة والرياضيين وخلق بطل أوليمبي يمثل مصر في كافة المسابقات والبطولات الدولية.



وضمت قائمة فريق الشبان المسلمين لكرة السلة تحت 16 سنة آنسات مريم هيثم عبدالسلام وإنجي ياسر صلاح وريتاج جلال عبدالغني وأسما ياسر صلاح وملك محمد صلاح ولميس سامي مهران ودارين طارق أحمد وسلمي أحمد سيد وفاطمة أحمد عبدالعظيم وفاطمة نيازي مصطفي ولامار عمرو عكره وسما محمود محمد، وتم تأهل الفريق بعد حصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة والمركز الثاني على مستوى الصعيد، سيخوض الفريق منافسات قوية في مجموعة قبل النهائي لبطولة الجمهورية مع فرق الأهلى وسموجة وهليوبوليس والاوليمبي وجزيرة الورد.



وأوضح محمد بشير مدير منطقة كرم السلة بأسيوط، أن فريق نادى الشبات المسيحية بأسيوط تحت 14 سنة آنسات من الفرق المشاركة في بطولة الجمهورية لكرة السلة للدور قبل النهائي بنادي سموحة بالاسكندرية، مشيدًا بمستوى الفرق المشاركة من محافظة أسيوط وتدريبهم المتميز، متمنيًا الفوز لفرق أسيوط المشاركة ببطولة الجمهورية.

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