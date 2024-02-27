بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح مشروع تعبئة المواد الغذائية بمجمع صناعات عرب العوامر

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع تعبئة المواد الغذائية بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه، تشجيعًا للاستثمار وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 فضلًا عن المساهمة في ضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخالد عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب ووفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة واسماعيل أبوالليل مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بوسط الصعيد واللواء باهي علي عطية مدير إدارة أمن المجمع الصناعي بعرب العوامر شركة "كوين سيرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



خط تعبئة زيت الطعام وخط تعبئة السكر والأرز



وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه خطوط التعبئة بمصنع "الذهبي" التابع لشركة الخير والبركة لتعبئة المواد الغذائية ومنها خط تعبئة زيت الطعام وخط تعبئة السكر والأرز ومختلف المواد الغذائية وشاهد أعمال التعبئة بالمصنع الذى يتكون من 2 هنجر وأقيم على مساحة 1080 متر2 بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مدير المصنع لمراحل العمل بالمصنع، مشيدًا بجودة المنتجات من المواد الغذائية ودقة الموازين والتعبئة موجهًا الشكر لكافة العاملين بالمصنع من العناصر الشابة والفتيات من أبناء المحافظة.



وأكد محافظ أسيوط تقديمه الدعم الكامل لجذب إستثمارات جديدة للمحافظة ودعم المناطق الصناعية فضلًا عن تشجيع صغار المستثمرين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية مشروعات تعبئة المواد الغذائية بالمحافظة لتوفير المواد الغذائية للتجار والموزعين بالمحافظة وسد احتياجات السوق من المواد الغائية والمساهمة في توفير وفتح المنافذ لبيع السلع الغائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار السلع الغذائية الاساسية "الأرز والسكر والزيت والفول والعدس والدقيق وغيرها من المواد الغذائية".



ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التموين ومسئولي مصنع الذهبي لتعبئة المواد الغذائية لفتح منافذ ثابتة ومعارض بمراكز وأحياء المحافظة لبيع السلع الغائية بأسعار مخفضة للمواطنين وسد الاحتياجات من المواد الغذائية وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك في إطار مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 14/10/2023 في جميع الأسواق المصرية وتستمر على مدار ٦ أشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.



وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تواصل افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والأحياء، حيث تم افتتاح وتجهيز 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب والغرفة التجارية ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.



وأوضح المحافظ، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه، وتم طرح وحدات المجمع وتم تسليم 169 وحدة للمستحقين من المتقدمين وجارى تسليم 15 وحدة بينما جارى استخراج 45 رخصة تشغيل لأصحاب تلك الوحدات، بينما يعمل حتى الآن 23 مشروع داخل الوحدات الصناعية بالمجمع وتشمل أنشطة الوحدات الصناعية داخل المجمع صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود.

1000093086

1000093087

1000093088

1000093089

1000093090