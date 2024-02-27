محافظ أسيوط يقرر نقل سائق سيارة إلى مركز ساحل سليم لإهماله فى عمله

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نقل السائق شعبان أحمد محمد بالحملة الميكانيكية بحي شرق، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، لإهماله وتقصيره في أداء عمله وقيادته سيارة محملة بالمخلفات الصلبة دون وضع الشباك فوق صندوق السيارة، مما أدى إلى تطاير المخلفات في الشارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات بحي شرق.

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة، بتطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والتشديد على كافة سائقي سيارات جمع المخلفات الصلبة بالإلتزام بإجراءات السلامة العامة والمرور وتغطية صندوق السيارة بالشباك للحد من سقوط القمامة في الشوارع أثناء سير السيارة أو تطاير المخلفات حفاظًا على البيئة من التلوث.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين

وشدد اللواء عصام سعد، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمنظومة للتشديد على حسن سير العمل وانتظامه.

وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المشاركة في حملات التوعية وبرامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ولفت إلى إنه جاري إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة بالإضافة إلى المحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وتزويد الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية بعدد 34 سيارة شفط أتربة من الشوارع والميادين.

يأتي هذا بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.