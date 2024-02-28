الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يستبل أمين «المصريين الأحرار» ويبحثان سبل دعم مشروعات التنمية بالإقليم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالبديوان العام، اللواء محمد العسقلاني أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب بالحزب لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن ومناقشة سبل دعم القطاعات التنموية وتضافر الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية في كافة القطاعات.


جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومحمد أبوعين أمين التنظيم بأمانة أسيوط وحمدى فتحي وصلاح عبدالنعيم الأمناء المساعدين بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب، كما حضر من الجهاز التنفيذى مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة.


مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية


وقال المحافظ إن اللقاء شهد مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة، فضلًا عن مناقشة عددًا من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن بمختلف القطاعات ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري" والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة،مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس السيسي وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.


وفي نهاية اللقاء قدم أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهين له الشكر على جهوده المستمرة وتواصله الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمحافظة لدفع عجلة التنمية ودعم الأسر الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة واستجابته السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين، معبرين عن سعادتهم بلقاء المحافظ واستعراض بعض الطلبات العامة والمقترحات التي تخص حركة التنمية في المحافظة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد ومحمد بشير مدير المكتب الفني الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

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