محافظ أسيوط يتفقد مصنعًا لإنتاج فوانيس رمضان بمجمع الصناعات بعرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب وزار مصنعًا لانتاج فوانيس رمضان ضمن جولاته بالمناطق الصناعية لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية لتقديم كامل الدعم للمستثمرين والعاملين بالمصانع بما يسهم في دفع عجلة التنمية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، وخالد عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب، وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إسماعيل أبوالليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، اللواء باهي علي عطية مدير إدارة أمن المجمع الصناعي بعرب العوام.



كيفية التصنيع ومراحل الانتاج



وأكد المحافظ، أنه جاري تنفيذ خطة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتقديم التيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر لتعزيز التنمية الصناعية، منوها إلى تقديمه الدعم الكامل لجذب إستثمارات جديدة للمحافظة ودعم المناطق الصناعية فضلًا عن تشجيع صغار المستثمرين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للامكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الانتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية لافتًا إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه وتم طرح وحدات المجمع وتم تسليم 169 وحدة للمستحقين من المتقدمين وجارى تسليم 15 وحدة بينما جارى استخراج 45 رخصة تشغيل لاصحاب الوحدات، بينما يعمل حتى الآن 23 مشروع داخل الوحدات الصناعية بالمجمع وتشمل أنشطة الوحدات صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود.

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