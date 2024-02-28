الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهدت جامعة أسيوط، فعاليات الندوة التثقيفية لمبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية والصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تنمية الوعى الصحى للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الندوة التثقيفية تستهدف توعية وتثقيف الجامعات المشاركة في مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، بالتحديات البيئية المحيطة بهم، ومفهوم البصمة الكربونية وتأثيراتها البيئية والمناخية، وتعريفهم بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من هذه البصمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أهمية اتباع أسلوب حياة صحي، ورفع وعي الشباب بأنماط الحياة الصحية بهدف الوصول إلى مجتمع صحي قوي قادر علي دفع قاطرة التنمية الاقتصادية التي تقودها الدولة المصرية في مختلف نواحي الحياة في مصر.


رفع الوعي بأهمية الاستدامة وحماية البيئة
تأتي فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ هاشم سيد محمد مدير إدارة النشاط الثقافي، بمشاركة وفود طلاب الجامعات المشاركة في فعاليات المبادرة بجامعة أسيوط، وهي جامعات سوهاج وجنوب الوادي وأسوان والوادي الجديد والأقصر، إلى جانب طلاب جامعة أسيوط.

حاضر في الندوة نخبة من مسئولي وزارة البيئة، هم: المهندس محمد مصطفى مدير إدارة التخطيط والتدريب والتوعية لشئون مكتب وزيرة البيئة وعضو المركز الإعلامي لمكتب الوزيرة، والمهندس حسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بوسط الصعيد، والمهندسة ليديا عليوة مدير عام إدارة تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ، والأستاذة هالة إبراهيم رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

وتناولت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتنمية، وشهدت تفاعلًا كبيرا من الطلاب، وهي: المحميات الطبيعية في مصر والاحتباس الحراري، ودور جهاز شئون البيئة في الحفاظ على البيئة وتطبيق القانون رقم ٤لسنة ٢٩٩٤، ووضع خطط لملوثات الهواء والمياه، ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحديد المشكلات البيئية والعمل على حلها فورًا، كما تناولت مفاهيم تغير المناخ ودور الدولة المصرية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، والتنمية المستدامة.

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جامعة أسيوط صحتنا من صحة كوكبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنمية الوعى الصحى للمواطنين الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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