قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه سيتم تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها (علمي - أدبي) غدًا وبعد غد الخميس والجمعة 29 فبراير و1 مارس 2024 للعام الحادي عشر على التوالي في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت شعار الجمهورية الجديدة "العلم والعمل".

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

وأكد المحافظ تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للقوافل التعليمية، منوهًا بأنه كلَّف رئيسا مركزي ساحل سليم وأبنوب بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم والقوافل التعليمية وتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أهميتها لأبناء المحافظة في مواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية وإطلاعهم على جميع النقاط بالمنهج الدراسي والتعرف على أساليب الإمتحانات.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه القوافل التعليمية تقدم خدمة مجانية للطلاب للارتقاء بالمستوى التعليمي ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة من كبار معلمي القنوات التعليمية المتخصصة في التليفزيون المصري من خلال تقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

وناشد اللواء عصام سعد، جميع الطلبة والطالبات بالاستفادة من هذه القوافل التعليمية المجانية والتحضير المسبق لأي استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

من جهته، أوضح أحمد سويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هذه القوافل التعليمية تأتي في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، لافتًا إلى أن القوافل سيتم تنفيذها في قاعات مركز شباب ساحل سليم وقاعات مركز شباب أبنوب يومي الخميس والجمعة 29 فبراير و1 مارس اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.