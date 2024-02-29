الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد حفل ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهدت جامعة أسيوط، حفل ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة، وتم من خلالها؛ توزيع الدراجات على الفائزين في مسابقات "الفيديو- البحث- ريادة الأعمال- ماراثون الجري".


جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور لفيف من السادة وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية بالجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وممثلي الجامعات المشاركة، وطلاب جامعة أسيوط. 


مواصلة مسيرة الأنشطة الهادفة


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن حفل ختام المسابقة بمنزلة نقطة البدء؛ من أجل مواصلة مسيرة الجهود، وتبادل الرؤى، والأفكار حول التحديات التي تواجه كوكبنا، والتغيرات البيئية، والمناخية.

 ولفت إلى أنه تم توزيع الجوائز على المراكز الفائزة في المسابقة، والتي تضمنت مسابقات في مجالات؛ البحوث، والفيديو التوعوي، والمشروع الابتكاري في المجالات الثلاثة الآتية: التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة سبل الرعاية، والدعم؛ للطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية، والتوعوية؛ لخلق جيل قوي، وواعٍ قادر على تحمل  المسئولية؛ من أجل مستقبل مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية.

تشجيع إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية للطلاب


ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بدور إدارة الجامعة في دعم وتشجيع إقامة الكثير من الفعاليات، والأنشطة الرياضية لأبنائها الطلاب، التي تسهم في تأصيل روح التنافس الشريف بين الطلاب، موجهًا الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب؛ لجهودها الكبيرة التي تسهم في ظهور هذه الفاعليات بالشكل اللائق، والمتميز، والتهنئة لكافة الفائزين.


وصرح الدكتور هيثم إبراهيم؛ إن النتائج النهائية لمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" تضمنت فوز جامعات: (جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج)، في محور التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء بالمراكز الثلاثة الأولى؛ وفي محور التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، فازت جامعات: (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج) بالمراكز الثلاثة الأولى.

وفي محور المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة فازت جامعات: ( سوهاج، الوادي الجديد) بالمراكز الثلاثة الأولى؛ وفي مجال الفيديو التوعوي، بفوز جامعات: (سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط) بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي مجال رياده الأعمال، فازت جامعات: (أسيوط، جنوب الوادي) بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي الماراثون الرياضي/ طلبة؛ فازت جامعات/ (جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد) بالمراكز العشرة الأولى؛ والماراثون الرياضي/ طالبات فازت جامعات: (أسيوط، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، وجنوب الوادي) بالمراكز العشرة الأولى.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جامعة أسيوط ختام مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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