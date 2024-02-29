الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث دعم المناطق الصناعية وملف الاستثمار بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، ودعم ملف الاستثمار وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقطاع التصنيع والاستثمار ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وتناول اللقاء، استعراض جهود استكمال أعمال ترفيق بعض المناطق الصناعية بمنطقتي عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والصفا الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط، ومناقشة آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لاستكمال محطات صرف صحي عرب العوامر وبني غالب وتذليل العقبات بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية وشركات المرافق والجهات المنفذة للمشروعات.

وأكد المحافظ، اتخاذ خطوات جادة بين مسؤولي شركات المرافق لنهو المقايسات والإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر ومنطقة بني غالب وذلك تحت اشراف من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر والدائم بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات، لتشجيع الاستثمار وفقًا للتسهيلات التي قدمتها الدولة لقطاع الاستثمار والمستثمرين.

وأعلن محافظ أسيوط، عن تقديم كل سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تذليل كل التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المحافظة، مطالبًا بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد، وتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف المهم وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.

الجدير بالذكر، أن محافظة أسيوط يوجد بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية ودعم ملف الاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع التصنيع والاستثمار خطة الدولة للتنمية المستدامة

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