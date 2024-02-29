الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 14460 وصلة مياه مخالفة بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن ضبط 14460 وصلة مياه مخالفة وتم القضاء عليها؛ وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على مواصلة إجراءاتها الموحدة بمعرفة اللجنة العليا لتقليل الفاقد والمشكلة من مسؤولي القطاع التجاري وقطاع التخطيط.

وتابع المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهم إجراءات حصر المخالفات الأمر الذي يعود بالنفع على الصالح العام، من تقليل هدر المياه غير المحاسب عليها مما يسمح لوصولها إلى نطاق أوسع نظرًا لاستخدامها الوجهة الصحيحة.

وصرَّح الشرقاوي بأنه تم ضبط 14460 وصلة مخالفة مع نهاية أول شهرين من العام الحالى في إطار تطبيق لللائحة التجارية الموحدة، وتطبيق قرار السيد وزير الاسكان والمرافق العمرانية رقم  377 والمعدل برقم 545.

وناشدت الشركة عملائها بالتعاون معها للإبلاغ عن أى وصلات غير قانونية لأن مثل هذه الوصلات هي التي تعمل على ضعف المياه في مناطق أخرى، ومن ثم تصل المياه إلى كافة المستفيدين بصورة أفضل.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ضبط 14460 وصلة مياه مخالفة حصر المخلفات تقليل هدر المياه غير المحاسب وصلات غير قانونية

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