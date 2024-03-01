أسيوط: تكثيف الرقابة على الأسواق قبل رمضان.. وإعدام ذبيحة مصابة بمجزر بالغنايم

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم لضبط سوق اللحوم قبل شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك للاطمئنان على صحة الغذاء المطروح بالأسواق ومراعاته لكل الاشتراطات الصحية والبيئية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات دورية على المجازر والأسواق

كان محافظ أسيوط، قد وجَّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومباحث التموين للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، لمواجهة الغش والتدليس والتلاعب وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط لحوم مصابة

ضبط لحوم مصابة

ضبط لحوم مصابة

ضبط لحوم مصابة