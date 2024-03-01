إحالة مدير مستشفى ورئيس تمريض للتحقيقات خلال جولة مفاجئة بأسيوط

أحال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مدير مستشفى ورئيس تمريض ومشرفات بعض الأقسام، للتحقيقات خلال جولة مفاجئة قام بها الدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، والدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط.

وفاجئت الحملة مستشفيات حميات أسيوط والنساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط؛ للتأكد من مدى توافر الأطقم الطبية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة تشكيل لجان للمتابعة الدورية في مختلف القطاعات.

لجنة لمتابعة للمنشآت الصحية

وشكَّل وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لجنة برئاسة الدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، والدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، وعضوية سالم هاشم، نائب مدير إدارة المتابعة، ومؤمن صديق، ومصطفى فوزي، من إدارة المتابعة بالمديرية، وأحمد الريفي، مسئول الشكاوى بمكتب وكيل وزارة الصحة بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار وتفعيل الحملات المفاجأة على كل المنشآت الصحية بأسيوط، والمرور المستمر على المنشآت الصحية كافة في مختلف الأوقات.

وتفقّدت اللجنة سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية والعمليات وكافة أقسام الصحة بالمستشفيات.

ووجَّه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة فى مختلف الأوقات ورصد الملاحظات وتذليل أى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات، فيما عقدت اللجنة لقاءات مفتوحة مع المرضى والمرافقين وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

من جهته، أكد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، أن الجولات على مستشفيات حميات أسيوط والنساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط، أسفرت عن استدعاء مدير مستشفى الحميات ورئيس تمريض المستشفى لمكتب وكيل المديرية للشؤون العلاجية؛ لمعرفة أسباب الملاحظات المتواجدة أثناء المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى استدعاء رئيس تمريض مستشفى النساء والولادة والأطفال ومشرفات الأقسام؛ لمعرفة أسباب ضعف الأداء التمريضي بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأضاف أنه تمت مراجعة سير العمل بالمستشفيات ومتابعة تواجد الأدوية والمستلزمات.

فيما أشار مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، إلى وضع خطة عمل لمفاجئة المستشفيات في كل ربوع المحافظة بمختلف الأوقات؛ حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضى.

جولة مفاجئة بأسيوط

جولة مفاجئة بأسيوط

جولة مفاجئة بأسيوط

جولة مفاجئة بأسيوط

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