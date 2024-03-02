سكرتير عام أسيوط يتابع تمهيد ورصف شوارع صدفا

تفقد اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط، أعمال الرصف التي يجري تنفيذها في شوارع مركز ومدينة صدفا، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الضيقة بالمدينة، والتي يتم تنفيذها عن طريق مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وشدد اللواء علاء بدران على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة التنفيذية ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ، والتنسيق مع كافة شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من انتهاء خطوط شبكات المرافق.

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة التطوير لتسهيل حركة المرور ومنع الزحام والتكدس في الشوارع، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية التي تم انشاؤها، ورافقه خلال الجولة التفقدية، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 الجاري تنفيذها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ وفقا الاشتراطات والمواصفات الفنية، وخاصة مشروعات الرصف وتركيب الإنترلوك وفقا للخطة الزمنية للتنفيذ في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة للتطوير وفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية باعتمادات تجاوزت 360 مليون جنيه مخصصة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق وتركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر في أحياء ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأعلن اللواء عصام سعد عن متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة، ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية للطرق، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لإظهار الشكل الجمالي، موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مثمنًا الجهد المبذول في أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة