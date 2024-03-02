السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مركز دعم المجتمع المدنى بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل "التخطيط الاستراتيجى"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهدت جامعة أسيوط افتتاح فعاليات ورشة التخطيط الاستراتيجي لمركز دعم المجتمع المدني، وتعقد على مدار ٣ أيام، خلال الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٢ مارس.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عبدالله فيصل علام مدير المركز، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

جامعة أسيوط تواصل دورها المجتمعي والتنموي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على مواصلة دورها المجتمعي والتنموي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي يُعد مؤشرًا لتحديد الأهداف والاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه المؤسسات من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط استراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، التي تحقق في النهاية خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أهمية دور مركز دعم المجتمع المدني بالجامعة، الذي يسعى إلى تقديم دعم وتطوير القدرات المؤسسية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ لتصبح أكثر استدامة، وفاعلية؛ مما يزيد من قوة الروابط بين الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتلك المبذولة من قبل جامعة أسيوط، وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة، الهادفة إلى تعزيز دورها التنموي والخدمي.

من جهته، قال الدكتور محمود عبدالعليم إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحرص على التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني للعمل معًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما أشاد سيادته بالمشاركة الواسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني في ورشة العمل، حيث شارك في الورشة ممثلون عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وعن مؤسسة مصر الخير، ومركز خدمات التنمية، واليونيسف، وهيئة إنقاذ الطفولة، وهيئة كير الدولية، وهيئة تير دي زوم السويسرية، وغيرها من المنظمات الكبرى.

وأكد الدكتور جمال بدر أن جامعة أسيوط، منذ نشأتها كأولى جامعات الصعيد، تتبنى فكرة خدمة المجتمع المدني، وتحرص على جودة الخدمات التي تقدمها داخل الحرم الجامعي وخارجه، وجميع محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح للتنمية، في ضوء خطة مصر للتنمية المستدامة 2030م.

وأوضح الدكتور عبدالله فيصل علام، مدير مركز دعم المجتمع المدني، أن الورشة بمثابة تدشين لنشاط المركز، وتتناول عدة محاور، أهمها: تحليل نقاط القوة والضعف للمركز، وتحليل أصحاب المصلحة والأطراف المختلفة المرتبطين بنشاط المركز، ووضع رسالة وأهداف استراتيجية، وخطة تنفيذية للمركز، ومن المتوقع الإعلان عن مجموعة من مذكرات التفاهم مع بعض المؤسسات التنموية، بهدف تنفيذ برامج مشتركة، بما يخدم استراتيجية الجامعة وتوجهاتها التنموية.

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جامعة أسيوط التخطيط الاستراتيجي لمركز دعم المجتمع المدني الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جمعة أسيوط منظمات المجتمع المدني تحقيق أهداف التنمية المستدامة التخطيط الاستراتيجي تحديد الأهداف والاتجاه الصحيح

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