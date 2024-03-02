السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق مؤتمر جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء (SEDA)، تحت إشراف الدكتورة لبني التوني أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، والدكتور صلاح عرجون مقرر المؤتمر، والدكتورة ولاء خليفة أمين صندوق الجمعية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن المؤتمر يعكس التوجه نحو الوقوف على أحدث النظم المتبعة فى علاج السكري وإلقاء الضوء على أبرز التوصيات العالمية فى مرضى السكري، والغدد الصماء والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية، والعملية بين نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

مناقشة أهم الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات

يأتي ذلك مواكبا لمناقشة أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وبالأخص المتعلقة بمرض السكري والغدد الصماء ومضاعفاته وآثاره الناجمه عنه، للخروج بتوصيات مهمة حول أهم وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية التي ترفع من الخدمة المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية، مشيدًا في ذلك بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية فى الملف الطبي والاهتمام بصحة المواطن المصري.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة لبنى التوني، أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمتد على مدار يومين 28 و29 فبراير، ويناقش خلال عدد من الجلسات العلمية: الجديد فى بروتكول مرضى السكرى من النوع الثانى، والتطعيمات الخاصة بمرضى السكرى، والكشف عن الجديد فى علاج مرضى الغدد الصماء، وكيفية التعامل مع مرضى السمنة والأدوية الحديثة فى علاج السمنة، والجديد فى حقن التخسيس والقضاء على السكر والسمنة معا، والبدائل الاَمنة للاستغناء عن العمليات الجراحية والتكميم، والصيام المتقطع في مرضى السكري من النوع الأول والثاني، واضطرابات وظائف الغدة النخامية، والسكتات الدماغية وجلطات القلب، واضطرابات الغدد الصماء وعلاقتها بالأمراض الباطنية الأخرى النساء، المسالك البولية، العظام، الجراحة.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جامعة أسيوط جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الوقوف على أحدث النظم المتبعة فى علاج السكري مرضى السكري والغدد الصماء

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشيد بالقوافل التعليمية المجانية للطلاب ضمن "حياة كريمة"

سكرتير عام أسيوط يتابع تمهيد ورصف شوارع صدفا

رفع 580 طن قمامة خلال حملات نظافة بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال صيانة المبنى الملحق بمستشفى المبرة للتأمين الصحى

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود