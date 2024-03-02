انطلاق مؤتمر جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى السابع عشر لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء (SEDA)، تحت إشراف الدكتورة لبني التوني أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، والدكتور صلاح عرجون مقرر المؤتمر، والدكتورة ولاء خليفة أمين صندوق الجمعية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن المؤتمر يعكس التوجه نحو الوقوف على أحدث النظم المتبعة فى علاج السكري وإلقاء الضوء على أبرز التوصيات العالمية فى مرضى السكري، والغدد الصماء والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية، والعملية بين نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

مناقشة أهم الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات

يأتي ذلك مواكبا لمناقشة أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وبالأخص المتعلقة بمرض السكري والغدد الصماء ومضاعفاته وآثاره الناجمه عنه، للخروج بتوصيات مهمة حول أهم وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية التي ترفع من الخدمة المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية، مشيدًا في ذلك بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية فى الملف الطبي والاهتمام بصحة المواطن المصري.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة لبنى التوني، أستاذ الباطنة ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمتد على مدار يومين 28 و29 فبراير، ويناقش خلال عدد من الجلسات العلمية: الجديد فى بروتكول مرضى السكرى من النوع الثانى، والتطعيمات الخاصة بمرضى السكرى، والكشف عن الجديد فى علاج مرضى الغدد الصماء، وكيفية التعامل مع مرضى السمنة والأدوية الحديثة فى علاج السمنة، والجديد فى حقن التخسيس والقضاء على السكر والسمنة معا، والبدائل الاَمنة للاستغناء عن العمليات الجراحية والتكميم، والصيام المتقطع في مرضى السكري من النوع الأول والثاني، واضطرابات وظائف الغدة النخامية، والسكتات الدماغية وجلطات القلب، واضطرابات الغدد الصماء وعلاقتها بالأمراض الباطنية الأخرى النساء، المسالك البولية، العظام، الجراحة.