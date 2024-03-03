إزالة 45 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعد على أراض أملاك دولة تابعة للرى والإصلاح الزراعي والصرف وهيئة التعمير وخط التنظيم بمراكز الغنايم وساحل سليم والقوصية.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 45 حالة تعدٍ بمساحة 1825 متر مربع مبانى

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من إزالة 45 حالة تعد بمساحة 1825 متر مربع مبانى، و5688 متر مربع زراعة، حيث تضمنت إزالة 4 حالات تعد بالمباني على أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 600 متر مربع، وحالة تعد بالمباني على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 150 مترا مربعا، و6 حالات تعد على خط التنظيم بمساحة 800 متر مربع بمركز الغنايم.

كما تمت إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 963 مترا مربعا بمركز ساحل سليم، فضلا عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة 4725 مترا مربعا و12 حالة تعد على أملاك صرف بمساحة 240 مترا مربعا، وحالة تعد على أملاك ري بمساحة 35 مترا مربعا.

وأوضح أن الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

يذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير، وانتهت في 16 فبراير، والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024م.

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