انطلاق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي لطلبة الفنون المسرحية بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الثاني عشر لطلبة وطالبات فرق الفنون المسرحية بكليات الجامعة بتنظم وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، والممتد فعالياته حتى 7 مارس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية ورعاية الطاقات الإبداعية المسرحية، وتنمية القدرات الإبداعية الشبابية لطلبة وطالبات الجامعة، وإتاحة الفرصة لإبراز مواهب الطلاب الفنية في فنون المسرح المختلفة.

18 عرضًا فنيًا بمشاركة 550 طالبًا

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة ترعى الفنون الهادفة وتسعى إلى ترقية ذوق الشباب، وتشجع الحركة الفنية على مستوى الأعمال والفنون المسرحية، والوقوف على أحدث المدارس المسرحية المتداولة؛ لتوفير بيئة فنية جذابة لأبناء الجامعة، لافتًا إلى أن الفنون المسرحية من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة التي تدعم مقومات بناء الشخصية الطلابية الواعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن المهرجان يشهد في نسخته الثانية عشر دورة الدكتور عزت عبدالله، رئيس جامعة أسيوط الأسبق ومؤسس المهرجان، وتقديم 18 عرضًا فنيًا بمشاركة أكثر من 550 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ويتم تحكيم الأعمال والعروض المسرحية من قبل لجنة متخصصة على مستوى من الخبرة والكفاءة الفنية، والتى تضم كلاَ من: الفنانة وفاء الحكيم، الناقد المسرحي محمد الروبي، والفنان الدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق جامعة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والمخرج المسرحي محمد جمعة، مقرر لجنة التحكيم.

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