محافظ أسيوط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأبطال السكر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات اليوم التثقيفي الترفيهي لأبطال السكر تحت عنوان "صيامنا" والذي ينظمه فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي بأسيوط.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحى والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور وليد السيد أحمد مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالهيئة العامة للتامين الصحي والدكتورة فاطمة اسماعيل مسئول التدريب بفرع وسط الصعيد والدكتورة آية عبدالقادر مديرة مركز سكر عيادة سيدى جلال بأسيوط، وفضيلة الدكتور الشيخ خلف عمار المدير السابق لمنطقة الوعظ والارشاد الديني بأسيوط وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب بالحضور للدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد والتي أشاد فيها باهتمام ومشاركة ودعم الوزير المحافظ للفعالية التي تستهدف تنمية الوعي بمرض السكري والتعامل مع المرض وطرق العلاج ودعم المتضررين من المرض.



وأشار إلى الجهود المبذولة بالهيئة العامة للتأمين الصحي والخدمات المقدمة لمرضى السكري وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم فضلًا عن تكثيف برامج التوعية للتعامل مع المرض والاكتشاف المبكر.



ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على فعاليات اليوم، معلنًا دعمه الكامل لمرضى السكر والتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتكثيف برامج التوعية والدعم.



وأوضح الى ان منظمة الصحة العالمية دشنت يوما عالميا للسكرى والذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام، استجابةً للزيادة السريعة في حالات مرض السكري حول العالم وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني والوقاية من مضاعفاته، مشيدًا بالتطور الكبير فى عيادات ومراكز السكر والغدد الصماء كافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة وعيادات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السكري والضغط، مؤكدًا على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف للمرضى والمواطنين على كيفية التعامل مع المرض والوقاية منه وعلاجه.



بينما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة،على التنسيق والتعاون الكامل بين مديرية الصحة بأسيوط وفرع وسط الصعيد بالتأمين الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز جهود دعم مرضى السكرى وفتح عيادات جديدة لخدمة المرضى وتقديم العلاج والاستشارات اللازمة لهم فضلا عن التعاون فى تنفيذ برامج التوعية والرعاية للمرضى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى.



وفى نهاية الفعالية سلم المحافظ شهادات التقدير والهدايا على المشاركين فى الفعالية من " أبطال السكرى " من متحدى مرض السكرى.

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