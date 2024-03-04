الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ومدير الإسكان يبحثان سبل نهو أعمال المشروعات الجارية للارتقاء بالخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كل المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء، للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.

بحث آخر مستجدات نسب التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات


وقد تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسب التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والإجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط: إنه علينا العمل جميعًا يدًا واحدة لتلافي وتذليل العقبات لحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع، مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ونهو أعمال المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وذلك وفقًا للخطة الموضوعة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بشأن تنمية محافظات الصعيد من بينها محافظة أسيوط، حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ للاطمئنان على نهو الأعمال وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل نهو الأعمال في المشروعات المختلفة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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