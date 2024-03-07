محافظ أسيوط يبحث مستجدات "حياة كريمة" مع مدير مشروعات جهاز تعمير الوادي الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد لمناقشة آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة.

وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذي يهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

استعراض نسب الإنجاز

وقد استعرض محافظ أسيوط نسب الإنجاز وما وصلت إليه كافة المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد على أرض المحافظة بمركزي "منفلوط وديروط" ونسب ومعدلات تنفيذ المشروعات ومراحل العمل بكل مشروع على حدى فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها.

ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولًا بأول، لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها، للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في الارتقاء بخدمة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل واجتماعاته الدورية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع ونهو تلك الأعمال للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.

جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكباري والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والري 41 عملية بإجمالي 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه.

وتضم المشروعات المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 82 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و14 مشروعا متنوعا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه وواحد مجمع حرفي بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله.