فتح 85 معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مُخفضة فى أسيوط

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية؛ لبحث توحيد الجهود والتوسع في فتح المزيد من معارض "أهلًا رمضان" بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وإتاحة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم.

وأوضح اللواء عصام سعد، أنه تم، حتى الآن، فتح ما يقرب من 85 معرض وشادر ومنفذ "أهلًا رمضان" في مختلف المراكز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، وجميع رؤساء المراكز والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي المتابعة الميدانية والشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

التوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر

ووجَّه محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين للتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كل المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة، مكلفًا إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور الميداني اليومي لكل المعارض؛ للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، مع ضرورة وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها قبل وبعد التخفيضات، بحيث تكون واضحة ومعلنة للمواطنين منوهًا بأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بكل المنافذ، بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع المديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار وبالتعاون مع العديد من الجهات مشيدًا بتعاون عدد كبير من كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، من حجب ومنع السلع من الأسواق.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم فتح عدد كبير من منافذ "أهلًا رمضان" بكل الوحدات المحلية حيث تم افتتاح وتجهيز ما يقرب من 85 معرضًا ومنفذًا وشادرًا لبيع السلع الغذائية بالمراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق بين المحافظة والتموين.

فضلًا عن 11 منفذًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكل قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد أن تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع